Но в центральной и западной зоне региона тариф подрастет

С 1 января 2022 года на 2% будет снижен тариф за вывоз мусора в восточной зоне Владимирской области, которую обслуживает региональный оператор ООО «Эко-транс». Конкретно это округ Муром, Гусь-Хрустальный (город и район), Меленковский, Муромский и Селивановский районы.Специалисты департамента регулирования цен и тарифов Владимирской области при принятии решения сослались на предписание регуправления Федеральной антимонопольной службы – там у регоператора нашли излишек доходов.А вот в западной зоне – наоборот: у оператора - компании «Хартия» - выросли расходы на транспортировку отходов. Поэтому с 1 июля 2022 года на 5,4% подорожает тариф на вывоз ТКО в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Собинском и Юрьев-Польском районах.И всего на 0,5% с 1 июля 2022 года подорожает тариф у регоператора ООО «Биотехнологии». В зоне его обслуживания – Владимир, Радужный, Ковров и Ковровский район, Камешковскй, Суздальский и Судогодский районы.