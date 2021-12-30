В Юрьев-Польском районе многодетную мать попросили из квартиры, которую семья ждала больше...

В Юрьев-Польском районе многодетную мать "попросили" из квартиры, которую семья ждала больше пятнадцати лет. Получив "убитое" жильё, Надежда Кузнецова рассчитывала, что власти приведут помещение в порядок. Вместо этого глава поселения решила расторгнуть договор соцнайма, а заодно насчитала семье неустойку - за вынужденный "простой" муниципального жилфонда. Подробности - в нашем сюжете.Где встречать Новый год, для Надежды Кузнецовой вопрос не праздный. Есть шанс, что по адресу прописки вот-вот поменяют замки.- Боюсь даже открывать, не развалилась бы.Жилье многодетная мать выбивала у чиновников шестнадцать лет. А получила - дыру. И не одну.- Дыра вот эта была тут?- Была! Но на ней стояла кровать, и было заложено вот этой фанерой.От прежних нанимателей остались залежи мусора, фрагменты газовой плиты, рукомойник на палке и печь, которую страшно топить.- Я говорю сыну: "Давай начнем делать ремонт". Он говорит: "Мам, ты знаешь, в какие деньги тебе это встанет?"Свои муниципалитет вкладывать категорически не собирался. Надежде внушали: дают - бери. А еще лучше - приватизируй.Дарья Давыдова, корреспондент:- Комфорт, конечно, понятие относительное, но вот члены жилищной комиссии, которая, кстати, наполовину состоит из представителей администрации, считали и считают, что это жилье пригодно для проживания. Они были здесь буквально неделю назад и отметили для себя пару нюансов: что нужно подремонтировать пол на кухне, поменять проводку, ну и печь побелить. Кроме шуток, так написано в официальном заключении.Жить или не жить - сомнений не осталось, вздыхает Надежда. Семью приютили родственники. И вот на днях чиновники через суд передали Кузнецовым новогодний "подарок".Надежда Кузнецова, многодетная мать, с. Сима, Юрьев-Польский район:- В общем, они меня выселить хотят, и чтобы я погасила долг.- Какой?- В размере шестьдесят тысяч рублей пока.- Это за соцнайм?- Да. Соцнайм там идет почти тысяча девятьсот каждый месяц.Многодетной маме выпало "большое счастье". Так искренне считает Наталья Романкевич. Это она подала в суд на несостоявшихся нанимателей. Говорит, такой шанс жителям села выпадает один-два раза в год - квартир мало и освобождаются они не быстро. Щитовой дом без удобств, конечно, проблемное совхозное наследие, но в Симе есть жилье и похуже.Наталья Романкевич, глава Симского сельского поселения:- На момент заселения оно находилось в нормальном состоянии. Она его взяла, то есть она согласилась. На добровольных основаниях. Ее никто насильно не заставлял. И, тем не менее, в течение такого времени она не вносила плату за найм. И мы сделали вывод, что это жильё, оно её не нужно.На снимках трехлетней давности - та же вата в оконной раме и те же гниющие полы. Эти фото Надежда сделала на память о новоселье. Знала, что пригодятся. В администрации ей предлагали "мировую" и "рассрочку". Но юрист, которая защищает интересы Надежды Кузнецовой, намерена идти до конца и сейчас готовит апелляционную жалобу.Наталья Савинова, юрист:- Потому что Кузнецова к ним три года ходила, просто просила: "Пожалуйста, мне сделайте". А теперь Кузнецова начала требовать. То есть администрация не заинтересована тратить денежные средства на капитальный ремонт. Поэтому ей проще, наверное, лишить прав Кузнецову. И сделать этот минимальный набор капитального ремонта, который указан в заключении и акте обследования.Так или иначе история выйдет на новый круг. Дом отремонтируют и сдадут по договору социального найма. Нуждающихся в селе - двадцать семей. Ирония судьбы в том, что Кузнецовы в этой очереди снова первые.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"