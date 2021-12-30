А был ли вызов ложным?

Группа «Инцидент Владимир» социальной сети «ВКонтакте» в девятом часу вечера 30 декабря разместила фото дымовой завесы в боковом секторе строящейся церкви в честь благоверного князя Александра Невского и благоверных князей владимирских. Она уже фактически возведена - в самом центре города, на площадке бывшего кафе «Блинчики».«Месть блинчиков» - поспешили прокомментировать разошедшиеся по сети кадры и видео отдельные пользователи соцсетей. На самом деле – произошло задымление от котла, пожара не было, - сообщила . Пожарный отряд, конечно, все ранво прибыл, но вызов на место происшествия квалифицируют как ложный.