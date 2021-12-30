В 14:35 30 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 14:35 30 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Юрьев-Польском на улице 1 Мая, д. 143.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение внутренней отделки и имущества кухни. Пожарные не допустили распространения огня по всему дому, и ликвидировали пожар на площади 12 кв. м. Работало звено газодымозащитной службы.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области