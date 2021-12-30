Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ковид-33 Уголовное дело за поддельный QR-код и...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Ковид-33Уголовное дело за поддельный QR-код и восьмидесятое место в рейтинге вакцинации. Новости с коронавирусного фронта.- Опять недоделалиСтроили, строили и так и не построили... Почему кадеты из Радужного опять остались без спорткомплекса?- Красавица хоть кудаИ лучше бы встретила старость в лесу. Жители Кольчугина обсуждают главную ёлку города - потрепанную, но не сломленную.