Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковид-33
Уголовное дело за поддельный QR-код и...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ковид-33
Уголовное дело за поддельный QR-код и восьмидесятое место в рейтинге вакцинации. Новости с коронавирусного фронта.
- Опять недоделали
Строили, строили и так и не построили... Почему кадеты из Радужного опять остались без спорткомплекса?
- Красавица хоть куда
И лучше бы встретила старость в лесу. Жители Кольчугина обсуждают главную ёлку города - потрепанную, но не сломленную.