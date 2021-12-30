Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дают - бери?
16 лет ждала жилье - а получила гниющие,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Дают - бери?
16 лет ждала жилье - а получила гниющие, дырявые полы и долги. Многодетная мать из Юрьев-Польского района продолжает борьбу с местными чиновниками.
- Да будет свет
Волна отключений электроэнергии прошла по региону. Чего ждать в праздники? Внеплановое совещание в Белом доме.
- Интересное в сети
Озеро под потолком, сосульки в центре Суздаля и суровая судогодская ёлка. Самое интересное из соцсетей - в нашем сетевом обзоре.