Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дают - бери? 16 лет ждала жилье - а получила гниющие,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дают - бери?16 лет ждала жилье - а получила гниющие, дырявые полы и долги. Многодетная мать из Юрьев-Польского района продолжает борьбу с местными чиновниками.- Да будет светВолна отключений электроэнергии прошла по региону. Чего ждать в праздники? Внеплановое совещание в Белом доме.- Интересное в сетиОзеро под потолком, сосульки в центре Суздаля и суровая судогодская ёлка. Самое интересное из соцсетей - в нашем сетевом обзоре.