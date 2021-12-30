Новости Владимирской епархии: В Епархиальном управлении прошло годовое отчетное собрание....

Новости Владимирской епархии:В Епархиальном управлении прошло годовое отчетное собрание. Священнослужители подвели итоги уходящего 2021 года.Вагончик для приема бездомных при мужском монастыре принял более 500 человек. Как человека меняет вера в Бога и доброе отношение.Во Владимирской духовной семинарии состоялся показ фильма «Прощеное Воскресенье». Центральным местом в киноленте была церковь в деревне Ширманиха.