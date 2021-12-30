А сейчас - о самых важных нововведениях нового года. Какие законы вступят в силу с 1 января нового...

А сейчас - о самых важных нововведениях нового года. Какие законы вступят в силу с 1 января нового года?Банк России сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов другими банками и микрофинансовыми компаниями, чтобы защитить людей от попадания в "долговую ловушку". Налоговый вычет на спорт можно получить уже с 1 января. Если по каким-то причинам вы не хотите проходить процедуру с использованием биометрических данных, это не может стать причиной для отказа в государственной или муниципальной услуге. Зоопарки, цирки, дельфинарии, океанарии не смогут работать без лицензии - это позволит содержать животных в должных условиях.