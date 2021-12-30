Во Владимир вернулась акция от энергетиков “В Новый год – без долгов!”. Компания “ЭнергосбыТ Плюс” проводит её уже третий год подряд. В одном из владимирских торговых центров

Во Владимир вернулась акция от энергетиков “В Новый год – без долгов!”. Компания “ЭнергосбыТ Плюс” проводит её уже третий год подряд. В одном из владимирских торговых центров прямо под новогодней елкой разместился мобильный пункт оплаты за свет, тепло и горячую воду. Мария одна из первых обратилась к специалистам “ЭнергосбыТ Плюс”. Оплатить коммуналку за декабрь онлайн