В парке «Добросельский» 3 января 2022 года открывается долгожданная зона для дрессировки...

В парке «Добросельский» 3 января 2022 года открывается долгожданная зона для дрессировки собак.Режим работы:Зона дрессировкиПн.: санитарный деньВт.: 17:00 - 20:00 – профессиональные занятия с кинологомСр.: 17:00 - 20:00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалистаЧт.: 17:00 - 20:00 – профессиональные занятия с кинологомПт.: 17:00 - 20:00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалистаСб. и Вс.: 09:00 - 11.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста17:00 - 20:00 – профессиональные занятия с кинологомЗона выгулаПн. - Вс.: 06:00 – 22:00Обращаем ваше внимание, что рекомендуемый температурный режим для дрессировки не выше + 30ᵒ в летнее время и не ниже -10ᵒ в зимнее время. Соблюдение данных рекомендаций позволит сохранить здоровье ваших питомцев, информирует пресс-служба мэрии Владимира.Профессиональные занятия с кинологом и самостоятельные под наблюдением специалиста сформируют необходимую культуру, помогут правильно воспитать и обучить вашего любимца, а главное безопасно.Ждём в гости всех четвероногих гостей и их хозяев!Дополнительная информация-на сайте парка (http://парк33.рф), в группе ВК (https://vk.com/centrpark33), в «Инстаграм» (сentr_parkvladimir) и по телефону: 8(4922)53-22-78.