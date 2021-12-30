Прокуратура Владимира проанализировала документы, представленные управляющими организациями в ГЖИ в целях смены обслуживающих организаций в отношении 5 многоквартирных домов. Надзорщики

Прокуратура Владимира проанализировала документы, представленные управляющими организациями в ГЖИ в целях смены обслуживающих организаций в отношении 5 многоквартирных домов. Надзорщики выявили факты, указывающие на подложность документов, которые представили несколько управляшек. Их названия прокуроры не раскрывают. В пакетах документов имеются протоколы общих собраний жителей дома, якобы принявших решение о смене управляющей организации, бланки решений для голосования