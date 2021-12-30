Власти намерены перекрыть центр города в новогоднюю ночь ради безопасности. Об этом сообщили в горадминистрации. Правда, с пометкой “по мере необходимости в зависимости от дорожной

Власти намерены перекрыть центр города в новогоднюю ночь ради безопасности. Об этом сообщили в горадминистрации. Правда, с пометкой “по мере необходимости в зависимости от дорожной обстановки”. По всей видимости, если такая необходимость появится, то с полуночи до 4 утра 1 января будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской