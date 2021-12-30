С расписанием часов приема конкретных регистрационно-экзаменационных подразделений можно ознакомиться на сайте УМВД России по Владимирской области

31 декабря 2021 года в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции на территории Владимирской области – выходной день. А вот 4, 5 и 6 января 2022 года объявлены рабочими. Это значит, что подразделения будут работать полный рабочий день с перерывом на обед.С расписанием часов приема конкретных регистрационно-экзаменационных подразделений можно ознакомиться на УМВД России по Владимирской области. Прием граждан осуществляется с использованием сайта «ЕПГУ», по предварительной записи.Соблюдение санитарно-эпидемиологических предписаний строго обязательно.