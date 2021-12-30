Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения инфекций возрастают

Ситуация с распространением коронавируса во Владимирской области стабилизировалась, показатели устойчиво снижаются: ежесуточно выздоравливают в 2-3 раза больше граждан, чем заболевают. Кратно снизися и показать смертности вследствие ковида.Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах. И все же: антилидерами остается активное трудоспособное население – жители 30-39 лет (32,4% заболевших за неделю) и 50-64 лет (27,8%). Остаются высокими риски распространения новой инфекции в старшей возрастной группе (21,95). Об этом сообщили на еженедельном онлайн-брифинге, посвящённом текущей эпидемиологической ситуации. Его провели врио замгубернатора Константин Баранов и официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина КолтуноваНаложилась ещё одна – сезонная – эпидемиологическая опасность: грипп. Хотя здесь тоже наблюдается некоторая стабилизация ситуации после четырёх недель подъёма, но недельный эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 70,9%.«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми увеличивается, риски распространения гриппа, новой коронавирусной инфекции, в том числе его нового штамма «Омикрон», возрастают», − предупредила Марина Колтунова.