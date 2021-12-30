На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря лабораторно подтверждено 238...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.72 - во Владимире35 - в Ковровском районе34 - в Муромском районе17 - в Александровском районе12 - в Кольчугинском районе12 - в Вязниковском районе11 - в Киржачском районе10 - в Суздальском районе9 - в Гусь-Хрустальном районе7 - в Камешковском районе5 - в Юрьев-Польском районе5 - в Меленковском районе5 - в Селивановском районе1 - в Собинском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 040 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).