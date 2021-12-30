На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря лабораторно подтверждено 238...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
72 - во Владимире
35 - в Ковровском районе
34 - в Муромском районе
17 - в Александровском районе
12 - в Кольчугинском районе
12 - в Вязниковском районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Суздальском районе
9 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Камешковском районе
5 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Меленковском районе
5 - в Селивановском районе
1 - в Собинском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 040 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).