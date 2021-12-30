С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 140 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 декабря выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 34 - в Муромском, 17 - в Александровском районах. По 12 инфицированных прибавилось в Кольчугинском и Вязниковском, 11 - в Киржачском, 10 - в Суздальском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Камешковском, по 5 - в Меленковском, Селивановском и Юрьев-Польском районах, по 1 - в Собинском и Судогодском районах, а также в Гороховце и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 140 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 895 случаев во Владимире, 9174 - в Гусь-Хрустальном районе, 8990 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.