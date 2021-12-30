На 4 меньше, чем накануне. На убыль статистика заболеваемости идёт уже одиннадцатые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 81 040. В

На 4 меньше, чем накануне. На убыль статистика заболеваемости идёт уже одиннадцатые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 81 040. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (64 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 66. Всего с начала пандемии в областном центре уже 18 771 заражённый. Общая статистика по области выглядит