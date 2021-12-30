Президент России Владимир Путин подписал важные законы, которые начнут действовать в январе 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин подписал важные законы, которые начнут действовать в январе 2022 года. Об этом в своем рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Глава государства подписал принятые депутатами законы об уголовной ответственности для лихачей, отмене обязательного техосмотра для личного транспорта, защите единовременных выплат от списаний за долги и другие важные нормативно-правовые акты, отметил Володин."Отдельно отмечу законы, устанавливающие ответственность за частичную неуплату алиментов. Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты алиментов. Злостные неплательщики пользовались этим, что недопустимо", – написал спикер Госдумы.В случае распада семьи, ответственность за содержание и воспитание ребенка не снимается. Неоднократным нарушителям обязательств по уплате алиментов будет грозить уголовное наказание, подчеркнул председатель ГД.