ВТБ первым из российских банков получил сертификат соответствия стандарту ISO 10002, который свидетельствует о высоком уровне работы с клиентскими обращениями. В 2021 году ВТБ подтвердил ..

ВТБ первым из российских банков получил сертификат соответствия стандарту ISO 10002, который свидетельствует о высоком уровне работы с клиентскими обращениями.В 2021 году ВТБ подтвердил соответствие международному стандарту ISO 10002, который включает в себя правила планирования, разработки, функционирования, и оптимизации процесса работы с обращениями клиентов.На сегодняшний день ВТБ полностью цифровизировал клиентский путь в данном сервисе. Теперь в онлайн-каналах клиенты могут не только оперативно подать обращение, но и ознакомиться с текстом ответа на него. При этом доля автоматических выплат, когда зачисление средств на счет клиента система производит без участия человека, достигла 50%. Цифровизация уже позволила на 10% увеличить число клиентов, оценивших сервис на высший балл.«ВТБ приоритетно развивает свои процессы и повышает качество предоставления финансовых услуг. От работы с обращениями клиентов во многом зависит общий уровень их удовлетворенности обслуживанием в банке. За минувший год мы значительно оптимизировали клиентский путь, делая его максимально простым и удобным. Получение сертификата соответствия наших процессов международному стандарту стало подтверждением правильно выбранного пути развития. Мы нацелены и дальше эффективно решать вопросы клиентов и повышать качество нашей работы», - комментирует руководитель департамента по работе с обращениями клиентов ВТБ Ольга Мамедова.СправкаСтандарт ISO 10002 принят в 2004 году международной организацией ISO, занимающейся развитием стандартизации и сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях.