15 тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Об этом на итоговой пресс-конференции...

15 тысяч раз выезжали на вызов подразделения МЧС в этом году. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ведомства Алексей Купин.Количество пожаров, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 7 процентов - 3357 случаев. При этом пожаров в жилых домах стало на 20 процентов меньше. Спасено 225 человек. Погибших 70 - против 95 в 2020-м году. Сократилась и площадь лесных пожаров - с сотни гектаров до семидесяти пяти. Но впереди новогодние праздники - традиционно горячая пора для спасателей. На контроле у сотрудников МЧС 400 праздничных мероприятий и 80 объектов. Все подразделения переведены на усиленный режим несения службы, ведётся мониторинг погодных условий, спасатели готовятся развернуть мобильные пункты обогрева на федеральных трассах.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Мы анализируем все факторы, связанные с низкими температурами и снегопадами, и мы в готовности развернуть пять наших мобильных пунктов, порядка ста двадцати стационарных. Это же современная жизнь - кафе, комплексы - это все работает, у каждого муниципалитета заключены соглашения.Также главный спасатель региона вручил награды журналистам. Благодарность от МЧС за эффективное и тесное сотрудничество получила и шеф-редактор ГТРК "Владимир" Мария Платанюк.