В Александровском районе полиция возбудила уголовное дело против 32-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной покупке сертификата вакцинации от коронавируса. Об этом ..

В Александровском районе полиция возбудила уголовное дело против 32-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной покупке сертификата вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Мужчина заказал документ через один из мессенджеров за четыре тысячи рублей. Деньги александровец передал неустановленной женщине, после чего QR-код поступил к нему в электронный личный кабинет. Позже он предоставил сертификат работодателю.«Иммунизацию гражданин не проходил, в даты, указанные в бумаге, находился на больничном. Иинформация была передана сотрудниками службы безопасности работодателя в МВД», - уточнили в ведомстве.Расследование дела продолжается. Полиция устанавливает граждан, причастных к организации незаконной деятельности.