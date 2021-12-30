Полицейские завели на 32-летнего жителя Александровского района уголовное дело за незаконную покупку сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Мужчина подозреваевается по ч. 3

Полицейские завели на 32-летнего жителя Александровского района уголовное дело за незаконную покупку сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Мужчина подозреваевается по ч. 3 ст. 327 УК РФ – Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Правоохранителями установлено, что летом этого года подозреваемый в Александрове за денежное вознаграждение в 4 000