Сертификат о якобы пройденной вакцинации против COVID-19 мужчина предоставил своему работодателю.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Александровского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.Установлено, что летом текущего года подозреваемый, находясь на территории города Александрова, за денежное вознаграждение в сумме 4 000 рублей заказал через один из мессенджеров сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19. Денежные средства гражданин передал в указанном ему месте неустановленной женщине, после чего документ поступил к нему в электронный личный кабинет.Данный сертификат фигурант впоследствии направил своему работодателю. Фактическую вакцинацию гражданин не проходил, в даты, указанные в сертификате, находился на больничном. Данная информация была передана сотрудниками службы безопасности работодателя в правоохранительные органы.В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к организации незаконной деятельности.