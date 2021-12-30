Житель Владимирской области подозревается в незаконном приобретении и использовании электронного...

Житель Владимирской области подозревается в незаконном приобретении и использовании электронного сертификата о вакцинацииВ отношении 32-летнего жителя Александровского района возбуждено уголовное дело. Он подозреваемого в использовании заведомо подложного документа.Установлено, что летом текущего года подозреваемый, находясь на территории города Александрова, за денежное вознаграждение в сумме 4000 рублей заказал через один из мессенджеров сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19. Денежные средства гражданин передал в указанном ему месте неустановленной женщине, после чего документ поступил к нему в электронный личный кабинет.Данный сертификат мужчина впоследствии направил своему работодателю. Фактическую вакцинацию гражданин не проходил, в даты, указанные в сертификате, находился на больничном. Данная информация была передана сотрудниками службы безопасности работодателя в правоохранительные органы.Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.