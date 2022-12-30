Способов исполнения желаний известно множество. И все они сводятся к тому, что реализация приходит, когда человек отпускает мысли о желаемом и включает особое, почти медитативное состояние. Но этот этап является самым сложным. Здесь может помочь Эбру!

Способов исполнения желаний известно множество. И все они сводятся к тому, что реализация приходит, когда человек отпускает мысли о желаемом и "включает" особое, почти медитативное состояние. Но этот этап является самым сложным. Здесь может помочь !Особенности Эбру: почему его можно и нужно применятьТехника доступна и детям, и взрослым, она универсальна и проста. А кроме того, имеет массу других преимуществ:Позволяет выражать любые оттенки чувств.Избавляет от стресса и накопившегося негатива.Ментально оздоравливает, приводит внутреннее состояние в гармонию и равновесие.Доступна любому, ее инструменты легки в использовании, понятны.Помогает поймать сиюминутное состояние и оформить его в картину, которая затем будет наполнять вас.Как живопись на воде помогает исполнять желанияКогда человек зациклен на чем-то, переживает, нервничает, отдает много мыслей и сил какой-то идее, будь то проект или исполнение желания, мир вокруг будто замирает, и реализация откладывается. Hо как только получается достичь психологической разрядки и спокойствия – все получается, будто по волшебству. Так происходит оттого, что мозг освобождается от прокручивания одной и той же «пластинки», и появляется время для анализа, а затем и действий.Рисуя по воде, вы создаете особое медитативное состояние, погружаетесь в процесс здесь и сейчас, полностью открываетесь творчеству, разгружая мыслительные процессы. В итоге обозначаются пути достижения целей, исполнения желаний.