Анна Седокова рассказала поклонникам, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

Анна Седокова рассказала поклонникам, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.Сейчас Анна Седокова живет и ни в чем себе не отказывает. Она является самодостаточной, обеспеченной женщиной. У нее много денег, которые она заработала своими талантом и трудом. Однако мало кто знает, что до популярности Анна сводила концы с концами.О тяжелом детстве Седокова недавно рассказала фанатам, следящим за ее публикациями в соцсетях. Артистка вспомнила, как росла в семье, которая была на грани бедности. Оканчивая школу, будущей певице пришлось перешивать старое платье матери, чтобы было в чем пойти на выпускной.Уже прославившись, Анна решила пойти работать на рынок моды. Она не хотела зависеть от концертов. Незнание финансовой грамотности и правил ведения бизнеса Седокову не оттолкнули от мечты. "Я начинала свой бизнес с нуля. Реально на табуретке", – отметила артистка.Уже 10 лет она продает товары под своим брендом. И, по всей видимости, делает это успехов. Сама Анна Седокова хвалится, что никто из конкурентов не может ее превзойти, ведь у нее покупают качественную и оригинальную одежду. Остается лишь по-доброму позавидовать 40-летней бизнесвумен и пожелать удачи в предпринимательстве.