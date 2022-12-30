И без того тяжелый 2022-й год собирает последние жертвы – в один день умерли российский композитор Эдуард Артемьев, британский Вивьен Вествуд и бразильский футболист Пеле. Дни.ру вспомнили главные звездные похороны этого года. Цена некоторых гробов там достигала 300 тысяч рублей...

И без того тяжелый 2022-й год собирает последние жертвы – в один день умерли российский композитор Эдуард Артемьев, британский Вивьен Вествуд и бразильский футболист Пеле. "Дни.ру" вспомнили главные звездные похороны этого года. Цена некоторых гробов там достигала 300 тысяч рублей...Зинаида КириенкоАктриса в конце попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Писали, что она потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Там звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось...Чем запомнились похороны:Одна из поклонниц рыдала и долго целовала катафалк с телом Зинаиды Кириенко и все причитала: "Меня же в честь тебя назвали! Как же я теперь она буду?! Скоро встретимся!"Кто приходил на панихиду:Прощались с актрисой в Доме кино. К гробу со звездой фильмов "Тихий Дон", "Судьба человека" и "Казаки" приходили Лариса Лужина и Евгений Герасимов.Михаил ЗеленскийТелеведущий на 47-м году жизни скончался в ночь с 11 на 12 января во время отдыха в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). Там на курорте его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он умер, несмотря на усилия врачей. Вероятная причина смерти — инсульт. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.Чем запомнились похороны:Было много споров о том, откроют ли гроб с телом Зеленского. Дело в том, что из далекой Доминиканы, где остановилось его сердце, ведущего отправляли в герметичном цинковом гробу. Но уже в Москве его переложили в другой. У родных, близких, коллег и поклонников была возможность взглянуть на Зеленского в последний раз.Кто приходил к гробу:На панихиде были замечены директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Андрей Максимов, журналист Алексей Самолетов, телеведущие Ирада Зейналова и Эрнест Мацкявичюс, президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр, Митрошенков, Алена Кравец.Том Хаос50-летний певец покончил с собой в деревне Капорки Московской области. Его тело обнаружили, когда он не приехал на запланированные съемки. Как полагают друзья, причиной суицида музыканта могла стать затяжная депрессия и конфликт с бывшими коллегами по "Отпетым мошенникам"...Чем запомнились похороны:У покончившего с собой певца в гробу лежала икона, а на его могиле поставили православный крест. Из-за землистого цвета лица узнать Тома было практически невозможноКто приходил к гробу:Илья Зудин, экс-участник группы "Динамит", продюсер Вячеслав Кочубей.Пьер НарциссМудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут "шоколадного зайца", умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подагра внутренних органов.Чем запомнились похороны:Траурная церемония из-за бюрократических проволочек и семейных дрязг переносилась трижды. В итоге ее сопровождал живой госпел-хор из Камеруна и священник оттуда же, который прочел "Отче Наш", Сразу после панихиды тело "шоколадного зайца" положили в герметичный цинковый гроб и отправили самолетом на родину, где оно пролежало еще почти месяц, а потом было захоронено в семейном склепе.Кто подходил к гробу:Первой – без прессы – проститься подошла ведущая "Фабрики звезд", где и выступал когда-то Нарцисс, Яна Чурикова. Потом прощались бывшая Валерия Калачева и 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. Они-то и организовали достойную звезды панихиду, трижды оплачивая аренду траурного зала и дорогое – за 38 тысяч – бальзамирование тела дорогого человека. Других звезд на прощании замечено, увы, не было.Борис МоисеевПевец умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Писали, что в организации похорон участвовала Алла Пугачева.Чем запомнились похороны:У гроба певца собрались многие его любовники, чтобы в последний раз наградить крошку Борю горячим поцелуем. Поэтому официально запрещенный в Москве гей-парад состоялся именно на похоронах Моисеева.Кто приходил к гробу:Композитор Ким Брейтбург, певцы Игорь Наджиев, Павел Соколов, Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита, актриса Клара Новикова, модельер Игорь Гуляев.