«ЭнергосбыТ Плюс» определил пять лучших клиентов из числа юридических лиц Владимирского региона. Их руководители ответственно подошли к оплате потребляемых энергоресурсов в уходящем 2022 ..

«ЭнергосбыТ Плюс» определил пять лучших клиентов из числа юридических лиц Владимирского региона. Их руководители ответственно подошли к оплате потребляемых энергоресурсов в уходящем 2022 году.В тройке лидеров АО «Владимирпассажиртранс», АО «Владимирский тепличный комбинат» и ПАО «Владимирский химический завод». Они получили хрустальные кубки, памятные подарки и благодарности от компании. Еще два предприятия МУП «Владимирводоканал» и ООО НПК «Автоприбор» также были отмечены наградами «ЭнергосбыТ Плюс».«Мы признательны всем нашим клиентам, которые ответственно подходят к оплате электрической и тепловой энергии. Нам приятно отметить компании, руководители которых это понимают и исполняют свои обязательства. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем успехов и процветания», - подчеркнул директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.«ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих партнеров за своевременную оплату тепловой, электрической энергии и выражает уверенность, что ответственный подход к вопросу организации платежей должен стать примером для всех организаций и предприятий Владимирского региона.СправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Владимирской и Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.«ЭнергосбыТ Плюс» — тепло, свет и уют в миллионах домов!Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает весь комплекс работ в рамках продаж энергоресурсов и коммунальных услуг в соответствии с агентскими договорами, заключенными с АО «Владимирские коммунальные системы» и Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», начиная от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выполнения мероприятий по получению задолженности за поставленные энергоресурсы в отношении всех категорий потребителей.Сбытовая деятельность (тепловая энергия): 2 муниципальных образования (Владимир, Юрьев-Польский).Сбытовая деятельность (электрическая энергия): 10 муниципальных образований (Владимир, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Петушки, Судогда, Киржач, Кольчугино, Суздаль, Ковров).