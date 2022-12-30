На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.9 — во Владимире4 — в Муромском районе2 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178586 случаев заболевания.