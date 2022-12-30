На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
9 — во Владимире
4 — в Муромском районе
2 — в Ковровском районе
2 — в Петушинском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178586 случаев заболевания.