Главный символ 2023 года: во Владимирской области семья фермеров разводит кроликов Главный символ...

Главный символ 2023 года: во Владимирской области семья фермеров разводит кроликовГлавный символ 2023 года - черный водяной кролик. Чтобы поближе познакомиться с этим зверьком, "Вести" отправились в Петушинский район. Там кролиководством занимается семья Фоминых. Об успехах производства и повадках "ушастых" в репортаже Юлии Шуваловой.- Любопытный самый вылез.Этим малышам всего 2 недели. И они уже тянутся в объятия человека. Воспитанием "ушастых" занимается семья Фоминых. Каким будет кролик - боевым или добрым - зависит не от породы, а от среды обитания и отношения окружающих.Евгений Фомин, фермер:- Кролики любят ласку, когда им за ушами чешут. Даже глаза прикрывают. Получают удовольствие.На промышленные масштабы вышли 4 года назад. А кролиководством фермеры занялись в 2015-ом. Тогда здесь жило всего 30 особей. Сейчас же их больше тысячи! Вот эти - племенные. Породы "Фландер" и "Еврошиншилла". Высоко ценится оттенок шубки. Из цветов у Фоминых - золотой, белый, рыжий... и, конечно, символ этого года - "черный кролик". Есть и самый редкий...- Вы не поверите, у нас есть голубой кролик... Голубой цвет, видите?То, что кролики - любители капусты, миф. Они предпочитают комбикорм, овес и кукурузу. А ещё сено! На зиму, чтобы прокормить ушастиков, Фомины запасают его 6 тонн.Александр Фомин, фермер:- Вот такое сено мы заготавливаем на год. Кроликам по 100 грамм в день каждому примерно выходит.Кролики племенного направления вырастают до 10 килограммов, а вот мясного весят в несколько раз меньше.- От рождения до забоя 3,5 месяца. В принципе, это очень экономично. В 3,5 месяца тушка достигает 1,7 -1,8 кг.Объемы производства "Кролфера" - 250 кроликов в месяц. Евгений Фомин признается: этим животным невозможно не умилиться. С ними отдыхаешь душой.Евгений Фомин, фермер:- Это приятное хобби, которое ещё и приносит деньги. Мы занимаемся производством мяса. Есть договора с несколькими организациями. Мы должны им в месяц поставить определенное количество кроликов.В планах фемеров расширяться - построить автоматический специализированный ангар. А ещё лабораторию для искусственного осеменения и вакцинации. Это позволить увеличить потомство на 50%.Александр Фомин, фермер:- Будем стремиться к 5 тысячам в следующем году. У нас иногда получается, что спрос большой есть, а отдать мы не можем. Мы стремимся к этим показателям. Поскольку это мясо является полезным и не аллергическим.Приблизиться к заветной цифре Фомины смогут уже скоро. Кроличья ферма ждет пополнение.- Пух надирает, вот белая самочка. Значит, она должна скоро окролиться.В январе должно родиться около 4 тысяч крольчат. Астрологи обещают: символ 2023 года принесет счастье, стабильность и гармонию не только кролиководам, но и всем любителям пушистого чуда.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"