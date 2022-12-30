Главный символ 2023 года: во Владимирской области семья фермеров разводит кроликов
Главный символ...
Главный символ 2023 года: во Владимирской области семья фермеров разводит кроликов
Главный символ 2023 года - черный водяной кролик. Чтобы поближе познакомиться с этим зверьком, "Вести" отправились в Петушинский район. Там кролиководством занимается семья Фоминых. Об успехах производства и повадках "ушастых" в репортаже Юлии Шуваловой.
- Любопытный самый вылез.
Этим малышам всего 2 недели. И они уже тянутся в объятия человека. Воспитанием "ушастых" занимается семья Фоминых. Каким будет кролик - боевым или добрым - зависит не от породы, а от среды обитания и отношения окружающих.
Евгений Фомин, фермер:
- Кролики любят ласку, когда им за ушами чешут. Даже глаза прикрывают. Получают удовольствие.
На промышленные масштабы вышли 4 года назад. А кролиководством фермеры занялись в 2015-ом. Тогда здесь жило всего 30 особей. Сейчас же их больше тысячи! Вот эти - племенные. Породы "Фландер" и "Еврошиншилла". Высоко ценится оттенок шубки. Из цветов у Фоминых - золотой, белый, рыжий... и, конечно, символ этого года - "черный кролик". Есть и самый редкий...
- Вы не поверите, у нас есть голубой кролик... Голубой цвет, видите?
То, что кролики - любители капусты, миф. Они предпочитают комбикорм, овес и кукурузу. А ещё сено! На зиму, чтобы прокормить ушастиков, Фомины запасают его 6 тонн.
Александр Фомин, фермер:
- Вот такое сено мы заготавливаем на год. Кроликам по 100 грамм в день каждому примерно выходит.
Кролики племенного направления вырастают до 10 килограммов, а вот мясного весят в несколько раз меньше.
- От рождения до забоя 3,5 месяца. В принципе, это очень экономично. В 3,5 месяца тушка достигает 1,7 -1,8 кг.
Объемы производства "Кролфера" - 250 кроликов в месяц. Евгений Фомин признается: этим животным невозможно не умилиться. С ними отдыхаешь душой.
Евгений Фомин, фермер:
- Это приятное хобби, которое ещё и приносит деньги. Мы занимаемся производством мяса. Есть договора с несколькими организациями. Мы должны им в месяц поставить определенное количество кроликов.
В планах фемеров расширяться - построить автоматический специализированный ангар. А ещё лабораторию для искусственного осеменения и вакцинации. Это позволить увеличить потомство на 50%.
Александр Фомин, фермер:
- Будем стремиться к 5 тысячам в следующем году. У нас иногда получается, что спрос большой есть, а отдать мы не можем. Мы стремимся к этим показателям. Поскольку это мясо является полезным и не аллергическим.
Приблизиться к заветной цифре Фомины смогут уже скоро. Кроличья ферма ждет пополнение.
- Пух надирает, вот белая самочка. Значит, она должна скоро окролиться.
В январе должно родиться около 4 тысяч крольчат. Астрологи обещают: символ 2023 года принесет счастье, стабильность и гармонию не только кролиководам, но и всем любителям пушистого чуда.
Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"