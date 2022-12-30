Какой будет погода во Владимирской области в новогоднюю ночь? Научный руководитель Гидрометцентра...

Какой будет погода во Владимирской области в новогоднюю ночь?Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большая часть России (80%) встретит новогоднюю ночь при температуре выше или в пределах нормы. Например, в Москве и Санкт-Петербурге ожидается потепление.До наступления Нового года остается меньше двух суток. Какой будет температура в новогоднюю ночь — 2022/23?По сведениям синоптиков, расчеты говорят о том, что в Центральном регионе новогодняя ночь может оказаться с "супермягкой погодой".Жители Владимирской области встретят Новый год без морозов.• 31 декабря ожидается 0... +1 градус.• 1 января ожидается выпадение мокрого снега и дождя при температуре +1... +2 градуса по Цельсию.В новогоднюю ночь скорость ветра в Москве составит от 2 до 11 метров в секунду. Отметим, что Роман Вильфанд заявил, что декабрь 2022 года стал рекордным по осадкам с 1981 года.Фото: depositphotos. com