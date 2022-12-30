Гостей главной премьеры каникул в киноцентре Октябрь ждёт живая музыка, фуршет и подарки от партнеров. Приобрести билеты на мероприятие можно по ссылке.

Гостей главной премьеры каникул в киноцентре "Октябрь" ждёт живая музыка, фуршет и подарки от партнеров.Приобрести билеты на мероприятие можно по .Главный киноцентр столицы соберет любителей кино вместе для празднования Нового года вечером 31 декабря. Свет софитов и блеск игристого подарят волшебное настроение, а красная ковровая дорожка позволит почувствовать себя настоящей звездой и запомнить эту ночь надолго. Ароматные мандарины и закуски зарядят энергией для зажигательной вечеринки с розыгрышем ценных призов, а разнообразные фотозоны помогут поймать яркие моменты и сохранить их на память.Пока гости собираются в фойе в ожидании премьеры фильма «Чебурашка», магии праздничной суете добавит струнный квартет «Imperials». Лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов сыграют хиты разных эпох и стилей – в репертуаре и любимые новогодние хиты Abba, Queen и Beatles, и известные классические мелодии. Уже в 21:00 зрители «КАРО» первыми встретятся с очаровательным зверьком Чебурашкой, которого нашли в ящике с апельсинами, и уже не смогут разлюбить эту симпатичную мордашку. С особым комфортом проведут праздничную ночь гости кинозала Black, где будут доступны изысканные блюда, особые подарки от партнеров вечера и кресла-реклайнеры, как в бизнес-классе авиалиний. Ночь кино можно будет продолжить прогулкой по заснеженному праздничному центру Москвы – киноцентр «Октябрь» находится всего в 10 минутах от Красной площади.Новогодняя ночь в «КАРО» стала доброй традицией для киносети – в этом году она будет проведена в юбилейный пятый раз. Ранее в ночь с 31 декабря на 1 января зрители в полном премьерном зале киноцентра «Октябрь» могли посмотреть такие праздничные хиты, как «Ла-Ла Лэнд», «Величайший шоумен», «Фаворитка» и «Притяжение».Президент сети кинотеатров “КАРО” Ольга Зинякова комментирует: “Новый год в кинотеатре – это необычный способ встретить праздник всей семьей или в компании друзей в атмосфере магии кино. В программе мероприятия мы объединили несколько разных форматов, чтобы каждый гость получил удовольствие и запомнил эту ночь! “Чебурашка” идеальный новогодний фильм. Дети будут в восторге от пушистика, молодежь сможет на несколько часов вернуться в детство, а взрослые увидят трогательную историю о семье, в которой происходят настоящие чудеса”.Подробная программа вечера 31 декабря:20:00 – Сбор гостей и выступление струнного квартета21:00 – Премьера фильма «Чебурашка»23:00-23:50 – Праздничный фуршет23:50 – Традиционное новогоднее обращение Президента РФ на большом экране00:10 – After-party. Развлекательная вечеринка с розыгрышем призовЧЕБУРАШКА (2022)Производство:Режиссер:Продолжительность: 113 минутИногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.Помогать — и мешать! — ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения.О сети кинотеатров "КАРО":Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим в себя здоровое питание и меню для детей.На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (265 зала). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости – «КАРО Vegas 22».Кинотеатры «КАРО» ежегодно посещает более 12 млн человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. Подробнее:КАРО.Арт – главная платформа фестивального кино в стране, уникальный проект, не имеющий аналогов в российской культурной сфере. Команда КАРО.Арт регулярно создает значимые кинособытия для городской жизни: от зрительских премьер с дискуссиями после показов до эксклюзивных релизов в российском прокате, а также альтернативный репертуар в кинотеатральной сети с акцентом на авторский российский кинематограф в Москве, Московской области, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. Максимальная доля сеансов КАРО.Арт в основном репертуаре «КАРО» 8,7% в месяц.Подробнее: