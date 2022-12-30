Администрация города Владимира озвучила четыре локации, в которых разрешен запуск фейерверков в новогоднюю ночь, и также напомнила о правилах безопасности. – в Ленинском районе –

Администрация города Владимира озвучила четыре локации, в которых разрешен запуск фейерверков в новогоднюю ночь, и также напомнила о правилах безопасности. – в Ленинском районе – земельный участок на ул. Фатьянова между гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный – 7»; – в Октябрьском районе – в районе затона (пляжа) на реке Клязьма, а также в парке культуры и