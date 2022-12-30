Сидит зять после работы за ужином, и смотрит трансляцию финала футбольного кубка. Заходит теща:
- Я на минуточку переключу телевизор. Звонила подруга и сказала, что по другому каналу показывают, как красиво цветет кактус Цефалоцериус.
- Ну зачем же такую красоту смотреть по телевизору, купите себе этот Цефалоцериус, посадите в горшок и любуйтесь, как он цветет и пахнет на вашем собственном окне.
- Но он же распускается только ночью!
- Тем более! Посадите его в ночной горшок и наслаждайтесь по ночам!
еще анекдот!