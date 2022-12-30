На благоустройство Владимирской области будет направлено около одного миллиарда рублей. ...

На благоустройство Владимирской области будет направлено около одного миллиарда рублей.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл заседание межведомственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе. Благодаря этому проекту в 2022 году в области благоустроено 76 дворов и 37 общественных пространств.«Все планы на текущий год выполнены. На их реализацию направлено 482,6 млн рублей, в том числе 417,5 млн рублей из федерального бюджета. А результаты благоустройства — зримы. Жители рады преображению своих городов», - сообщил губернатор региона.Также в 2022 году начато благоустройство нескольких значимых проектов, завершать которые будут в следующем году. Речь идёт об Аллее и сквере воинской славы Гороховецких судостроителей в Гороховце и о бульваре Дружбы народов в Покрове. На реализацию выделены федеральные гранты на сумму 141,7 млн рублей, а также средства областного бюджета в размере 45,8 млн рублей.В 2023 году будут реализовываться ещё шесть проектов, которые победили в этом конкурсе: «Площадь купцов Соловьёвых» в Киржаче, «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» в Судогде, «Площадь у Торговых рядов» в Юрьеве-Польском, «Благоустройство историко-туристической части улицы Первомайская (старая Никольская)» в Муроме, «Город Героев. По пути славы вязниковцев» в Вязниках и «От моста до моста. Набережная реки Горелый крест» в Струнино. Общая сумма грантов на их реализацию превышает 500 млн рублей.Директор департамента ЖКХ Елена Семёнова сообщила о финансировании нацпроекта в 2023 году. Так, на его реализацию планируют направить 996 млн рублей, из которых 933,5 млн рублей — средства федерального бюджета. На эти деньги будет благоустроено 85 объектов — 58 дворов и 27 общественных пространств. Территории для благоустройства выбирали сами жители в общественных голосованиях, которые проходили в 2021 и 2022 годах.Фото www.pxfuel.com