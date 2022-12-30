31 декабря 2022 года проходит народный праздник Модестов день и канун Нового года. С 31 декабря на...

31 декабря 2022 года проходит народный праздник Модестов день и канун Нового года.С 31 декабря на 1 января наступит 2023 год. Новый год — один из самых главных праздников. В преддверии Нового года каждый человек мечтает о финансовом благополучие, семейном счастье и крепком здоровье. Чтобы все это пришло в вашу жизнь, нужно прислушаться к народным приметам.Одна из самых важных примет – встреча Нового года в тесном семейном кругу за богато накрытым столом. После этого можно выйти на улицу и прогуляться, посетить увеселительные заведения или заглянуть в гости к друзьям.Что можно делать 31 декабря 2022 года:1. Святителю Модесту, память которого отмечает в этот день Православная церковь, молятся о защите домашнего скота.2. Перед праздником раздайте все долги.3. В ночь с 31 декабря на 1 января принято загадывать желания, однако далеко не всем из них суждено сбыться.4. Перед Новым 2023 годом нужно избавиться от старых вещей, разбитой посуды, треснувших зеркал. Такие вещи несут в себе негативную информацию, могут плохо воздействовать на те или иные стороны жизни.5. В карман нужно положить монетку — чтобы весь год деньги водились.Что нельзя делать 31 декабря 2022 года:1.Нельзя говорить обидные слова как в адрес 2023 года и его символа Кролика, так и в адрес уходящего 2022 года и его символа Тигра. Новый год без негатива, обид и сожалений настроит следующий год на вашу строну.2. Нельзя ссориться, конфликтовать, настраивать одних людей против других, разводить сплетни — всё это отпугнёт от вас удачу.3. Нельзя занимать деньги и давать в долг — к разорению и бедности.4. Нельзя в Модестов день женщинам подстригать волосы, иначе они в следующем году станут очень редкими и ломкими, или же вовсе выпадут, из-за чего появятся большие залысины.Народные приметы на 31 декабря 2022 года:Если у вас есть кошка, обратите внимание на её поведение. Если она спокойна и всем довольна — год обещает быть удачным. Если кошка улеглась на кого-либо из присутствующих, ему будет сопутствовать удача и успех, кошка выбрала избранника фортуны на этот год.Снег падает большими хлопьями — к потеплению.Очень сильный мороз — метелей и снегопадов не будет.Если ворон кричит двумя разными голосами — погода скоро переменится.Западный или юго-западный ветер — к оттепели.В поле нет или очень мало снега — год будет неурожайным.Разбилась посуда — к ссоре.До полуночи убрать блюда с праздничного стола и оставить его пустым — к бедности.Фото pxfuel.com