Как сберечь бесценное время и сразу понять, что первое свидание будет последним? Интернет-издание рекомендует следить за действиями, жестами и манерой речи мужчины. В целом, есть не меньше 5 ..

Как сберечь бесценное время и сразу понять, что первое свидание будет последним? Интернет-издание рекомендует следить за действиями, жестами и манерой речи мужчины. В целом, есть не меньше 5 причин сбежать от кавалера.Он пикапер со стажем. Как определить? Ухажер нагловато осыпает комплиментами и гипнотически воздействует на подсознание, хотя вы толком даже не знакомы.Он пафосный нарцисс. Спутник ведет себя так, будто Земля вертится вокруг него, а все остальные челядь и должны в ноги кланяться? Ищи другую орбиту.Он нравоучительный зануда. Если ты давно не школьница, а каждый твой шаг контролируют и осуждают — бросай этот вечный экзамен сразу на первом свидании.Он с другой планеты. Порой мимика и движения рук говорят больше слов. Мужчина принимает закрытые позы и в целом выглядит зажатым, отворачивает корпус в сторону? Возможно, ему некомфортно и хочется сбежать, а насильно мил не будешь.Он выглядит блюдолизом. Если искренности в нем с гулькин нос, а тембр голоса повышается без особых причин, на первом свидании стоит попрощаться. Отношения — это про доверие, а не театральные пробы.