Новая поликлиника в Струнино начнет работать в начале 2023 года В рекордно короткие сроки...

Новая поликлиника в Струнино начнет работать в начале 2023 годаВ рекордно короткие сроки возводится здание новой поликлиники в Струнино. На месте, где ещё летом был котлован - практически готовый объект. Работы - под контролем губернатора Александра Авдеева.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Строители очень оперативно построили корпус. Сейчас завершается внутренняя отделка. И буквально в январе всё будет готово к расстановке оборудования. Надеюсь, что уже в январе-феврале, 1 квартал точно, сюда заедут врачи и уже начнут приём.Социально значимый объект возводится взамен старой поликлиники. Его стоимость - более 400 миллионов рублей. Медики в новое здание будут переезжать постепенно, сразу после новогодних праздников. В поликлинике разместятся не только терапевты, но и профильные специалисты.Также Александр Авдеев побывал на машиностроительном предприятии в посёлке Балакирево. На встрече с коллективом завода были подняты проблемные вопросы, касающиеся работы в населенном пункте детских садов и скорой помощи, небезопасного переезда через железнодорожные пути. Проблемы, волнующие жителей Балакирево, губернатор взял под контроль и пообещал, что большая их часть в ближайшее время будет решена.