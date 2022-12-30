Из федеральной казны на эти цели выделят почти 200 миллионов.

Об этом рассказали в региональном тревожном ведомстве. На сегодняшний день идет проектирование нового объекта. Напомним, что переезд спасателей из старого здания связан с юбилеем Суздаля. Прежнее здание, которое построили еще в позапрошлом столетии, передадут под иные, культурные, цели.Непосредственно к строительству нового здания приступят в 2024 – 2025 годах. Из федеральной казны на эти цели выделят почти 200 миллионов.Если ничего не изменится и все пойдет по заранее намеченному плану, пожарное депо откроет свои двери в начале 2026 года, или даже в конце 2025 года.В тревожном ведомстве уверены, что новый объект повысит уровень безопасности местных жителей.