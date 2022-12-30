От лайка до репоста. Чем запомнится последняя неделя уходящего года? Об этом в нашем традиционном...

От лайка до репоста. Чем запомнится последняя неделя уходящего года? Об этом в нашем традиционном сетевом обзоре. Новости сети - у моей коллеги Марии Платанюк.Ёлка на передовой, Дед Мороз на велосипеде, галерея ёлок в Суздале и музыкальная открытка от мужского хора. В финальном сетевом обзоре года- яркие кадры последней недели 22-ого.Своя ёлка появилась у наших земляков в зоне СВО. Этими кадрами поделился депутат ЗС Александр Цыганский. В зоне специальной военной операции побывал спецпредставитель губернатора области. Об этом рассказал владимирский военкор Роман Боровков. Полку, который на две трети состоит из наших земляков, регион вручил квадрокоптер, приборы ночного видения, коллиматорные прицелы. Расстрогали ребят открытки, которые направили им юные жители Владимирской области.- Враг будет разбит!"Группа "Россия" делится видео под названием "Фронтовое творчество". У него почти 30 тысяч просмотров и сотни комментариев."Подслушано Владимир и Владимирская область" делится роликом под названием "Ковров. Герои среди нас!". Автомобилист на переходе помог пожилому мужчине перейти дорогу. И сорвал аплодисменты пользователей. "Молодец. Без лишних слов. Обычный поступок нормального воспитанного человека", пишут в сети. То ли снег, то ли дождь обрушился на регион на этой неделе. В городе оружейников иронизируют. Ковров. Фильм "Путь воды" с 5D эффектами. Как вам премьера?Боль недели - гололёд. Улицы покрыты плотной коркой льда. Но вот песочка ,как в Вязниках, пожалели, пишут люди. А в Гороховце поэма про "походку пингвина" и лужи среди русской суровой зимы.Каток жители Владимира обнаружили и возле "Белого дома".Одной из дат недели стал День спасателя. В своих заметках спасателя коллег поздравил спасатель и блогер Михаил Быков из Коврова.Лейтмотив недели - ожидание Нового года. В ленте - ёлки, Деды Морозы, игрушки. По улицам Александрова, к примеру, рассекает Дед Мороз на велосипеде.- А на владимирских улицах в Новый год едет этот ретро-автомобиль.Впереди у страны длинные выходные. Провести это время с семьей, дома, на лыжах или за городом- выбор каждого. Тем, кто "привязан" к земле, возможно, пригодится видео от группы "Дачный спец. Рационализаторское".Ну а далее - снежное видео от Подслушано Вязники. Этот пёс явно не настроен продолжать прогулку. В сетевом калейдоскопе- зайцы- снеговики. Вот такие от Андрея Кулагина. Этот из "Подслушано Вязники" явно подготовился к температурным качелям. Снимок назвали иронично. "Коротко о погоде".А это яркие снимки из Подслушано Юрьев-Польский . Жители села Парковый провели фестиваль снежных фигур. Создавали их в и мороз, и в непогоду. Получилось красочно и душевно. А в Суздале, на Кремлёвской появилась традиционная галерея ёлок. Своих лесных красавиц на одну из главных улиц древнего города "делегировали" предприятия, организации и обычные жители. Творчество приветствуется!А это главная ёлка Мурома. О ней на своей странице рассказала Татьяна Душутина. А это новогодняя инсталляция на вокзале Коврова. Жители города и пользователи оценили.Дополнит обзор видеооткрытка от мужского хора суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Предновогоднее настроение с Торговой площади Суздаля.- Стало от снежинок светлей, только одеваться надо потеплей!А в финале - автоёлка. У видео в "группе Подслушано Вязники" почти 7 тысяч просмотров. На машинах зажглись новогодние огни и символ Z.Все дороги ведут в сеть. Но именно в эти дни мы желаем вам как можно больше встреч в офлайне. Искренних эмоций. Счастья и добра!Мы были с вами все эти 365 дней. Под нашим неизменным девизом "Вести Вместе".Мария Платанюк "Вести - Владимир"