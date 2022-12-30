Сегодня хочу рассказать вам о новой серии книг, появившейся у Издательского дома Мещерякова.

Сегодня хочу рассказать вам о новой серии книг, появившейся у Издательского дома Мещерякова.Это серия биографических романов о знаменитых художниках. На сегодня в серии всего два романа, зато каких!– Анджело Лонгони “Принц Модильяни”– Льюис Крофтс “Венский гений Эгон Шиле”.Эти произведения приправлены художественным вымыслом, однако основаны все же на реальных фактах из жизни.Произведения описывают творческий путь художников, детские и юношеские годы, личную жизнь и внутренний мир. Таким образом у читателя складывается понимание идей, заложенных в картины, и их творческого стиля.Интересен и выбор героев серии. Два таких разных человека – живших по-разному, писавших разные картины, но объединяет их богатая на события жизнь и тяжелая судьба. Модильяни – с самого детства у него было сразу несколько серьезных заболеваний, в том числе неизлечимый тогда туберкулез. Шиле – огромное количество детских травм и обид, непонимание, тотальное одиночество. Два гения, прожившие короткую жизнь и подарившие миру свои произведения.У этой серии прекрасный перевод, легкий художественный слог и интересная живая подача – книги читаются на одном дыхании. Это не сухая биография, напичканная фактами из жизни, это полноценные художественные романы, от которых невозможно оторваться.Могу рекомендовать поклонникам Амадео Модильяни и Эгона Шиле, любителям художественных биографий и ценителям искусства.