Их в областном центре будет всего 4 точки, которые «раскидали» по всему городу для большего удобства местных жителей.

Владимирская мэрия окончательно определилась с официальными площадками для запуска пиротехники. Их в областном центре будет всего 4 точки, которые «раскидали» по всему городу для большего удобства местных жителей.В Ленинском районе это территория на ул.Фатьянова между гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный - 7» и земельным участком.В Октябрьском районе это Клязьминский пляж и на территории стадиона «Прометней» в Загородном парке.Во Фрунзенском районе это поле за перекрестком Куйбушева и Безыменского.Запуск пиротехнических изделий в других местах будет считаться незаконным.Также отмечается, что в местах, где рядом стоит елка, запуск салютов и использование другой пиротехники чревато пожаром.