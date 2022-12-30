Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни.

Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни.Сегодня все причастные к fashion-индустрии скорбят: на 82-м году жизни умерла Вивьен Вествуд. Как пишет портал , кутюрье ушла из жизни в окружении родных и близких в Клэпхеме. уточняет, что печальное известие было опубликовано в официальном аккаунте ее дома моды.От романа с рок-звездой до подиумаУ Вивьен Вествуд было множество амплуа: она была и ярой активисткой, и революционным дизайнером, и иконой стиля. Но обо всем по порядку. Началом ее карьеры в мире моды можно считать знакомство с Малькольмом Маклареном – молодым отвязным парнем, который продюсировал начинающих панк-рок-артистов.Их бурный роман привел не только к рождению сына, но и новой деятельности Вивьен Вествуд. Будущая икона стиля стала экспериментировать с бытовыми предметами: превращала велосипедные цепи и булавки в украшения, резала и раскрашивала одежду, а потом продавала на рынке. Собственно, благодаря ей рваные джинсы и стали трендом.Ну, а потом дизайнер пошла дальше – стала одевать пнак-рок-групп, среди которых были и Sex Pistols. Наработавшись с музыкантами, Вивьен Вествуд решилась на выпуск своей первой собственной коллекции под названием "Пираты", которую представила миру, когда ей было за 40.Модели щеголяли по подиуму пиратских шляпах, длинных сапогах с пряжками и оверсайз брюках с морским принтом. Показ наделал очень много шума, а творчеством модельера заинтересовались крупные ретейлеры.Дальше были и другие коллекции, а кутюрье стремилась своей одеждой помогать людям выражать свою идентичность. Она полностью переосмысляла привычные для общества вещи, превращая их в нечто бунтарское и отчасти эпатажное.Не только модельерВивьен Вествуд была увлечена не только модой, став ярой активисткой. К слову, если лондонская неделя моды совпадала с каким-нибудь важным для нее митингом, она отдавала предпочтение второму.Как пишет , вела кутюрье как политическую, так и экологическую деятельность. Один из самых ярких ее перфомансов в борьбе за мир произошел в 2015 году, когда она приехала к дому премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, таким образом выражая протест против добычи сланцевого газа."Мир нуждается в таких людях, чтобы измениться к лучшему", – такие слова появились сегодня в аккаунте модного дома дизайнера. И действительно, несмотря на то, что от Вивьен Вествуд можно было ждать чего угодно, она своей работой дарила людям и целому миру надежду.