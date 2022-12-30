Никита Джигурда осчастливил возлюбленную.

Никита Джигурда осчастливил возлюбленную.Как известно, 61-летний Никита Джигурда начал ухаживать за блогершей и певицей Ирэн Волынской. Артиста не раз видели в общественных местах с грудастой блондинкой. Он при людях и целовать, и обнимал молодую возлюбленную, называл ее богиней и делал другие комплименты, а также признавался в чувствах.Дошло и до щедрых подарков. Говорят, эпатажный мужчина спускает на Волынскую немало денег. Доказательством этого стало недавнее видео от самой Ирэн. Она показала малыша, которого ей подарил Джигурда, – пантеру-детеныша, но уже подросшего. "Мне сделали крутой подарок! Спасибо Никите Джигурде", – похвасталась девушка.Все бы ничего, да только Джигурда официально женат. В прошлом году он вновь вступил в брак с матерью своих двоих детей, спортсменкой Мариной Анисиной. До сих пор неизвестно, как законная жена реагирует на похождения артиста. Тот, очевидно, даже не скрывает чувств к молодой блондинке.Ранее любовницу Никиты Джигурды вывела на чистую воду ее бывшая подруга. Та рассказала, что ранее Ирэн Волынская встречалась с богатыми бизнесменами и разводила их на деньги, после чего расставалась. Подробнее об этом писали "Дни.ру".