Сергей Сидорин был назначен директором департамента экономического развития Владимирской области 29 декабря. Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление. В

Сергей Сидорин был назначен директором департамента экономического развития Владимирской области 29 декабря. Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление. В должности главного экономиста региона Сергей Сидорин сменит Александра Ярошевского, который уходит на другую работу. Какую именно, в пресс-службе Белого дома не уточнили. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!