Сергей Сидорин возглавил департамент экономического развития Владимирской области Глава областного...

Сергей Сидорин возглавил департамент экономического развития Владимирской областиГлава областного департамента предпринимательства перешел на новую должностьСергей Сидорин возглавил департамент экономического развития, сменив Александра Ярошевского.Ярошевский ушел на другую работу, а и.о. главы департамента предпринимательства стала замдиректора Варвара Серегина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев.Фото пресс-службы администрации Владимирской области