Смотрите Вести в 21.15: Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в...
Смотрите "Вести" в 21.15: Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в регионе?
Подведем итоги дня вместе:
Скользкая дорожка.
- Более двухсот случаев переломов и ушибов. Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в регионе?
Театральные погорельцы.
Два с лишним года мытарств по чужим сценам. Когда артисты владимирского драмтеатра вернутся в отчий дом?
- Интернестности.
Курятник в стиральной машине, велосипед вместо упряжки и авто-новогодняя ель. Чем делились пользователи соцсетей в последнюю неделю уходящего года?