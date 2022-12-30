Смотрите Вести в 21.15: Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в...

Смотрите "Вести" в 21.15: Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в регионе?Подведем итоги дня вместе:Скользкая дорожка.- Более двухсот случаев переломов и ушибов. Как планируют ужесточить контроль за уборкой придомовых территорий в регионе?Театральные погорельцы.Два с лишним года мытарств по чужим сценам. Когда артисты владимирского драмтеатра вернутся в отчий дом?- Интернестности.Курятник в стиральной машине, велосипед вместо упряжки и авто-новогодняя ель. Чем делились пользователи соцсетей в последнюю неделю уходящего года?