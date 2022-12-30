Про выборы губернатора Владимирской области в 2022 году Дмитрий Петросян, кандидат философских наук, социолог, директор “Среднерусского консалтингового центра” Что касается выборов этого

Про выборы губернатора Владимирской области в 2022 году Дмитрий Петросян, кандидат философских наук, социолог, директор “Среднерусского консалтингового центра” Что касается выборов этого года. Это были выбора такого плебисцитарного характера, когда была явная кандидатура. Человек уже год почти отработал, во-первых, в качестве и.о. Во-вторых, он прислан из Москвы, за ним стоит Администрация Президента, федеральная власть, он