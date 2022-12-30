Пушистые, подвижные, необычайно любопытные и очень ласковые. По китайскому календарю 2023 год Черного Водяного Кролика. Ушастый покровитель живет у владимирского фотографа Андрея Николаева.

Пушистые, подвижные, необычайно любопытные и очень ласковые. По китайскому календарю 2023 год Черного Водяного Кролика. Ушастый покровитель живет у владимирского фотографа Андрея Николаева. Крольчихе Элли два с половиной года. По уровню интеллекта она не уступает кошке. О своих потребностях сразу сообщает хозяину. Андрей Николаев, хозяин кролика Если ей хочется, чтобы была какая-то ласка, она приходит,