Терем Снегурочки в Костроме – уникальный пример недвижимости, наполненной настоящим волшебством.

Терем Снегурочки в Костроме – уникальный пример недвижимости, наполненной настоящим волшебством.Удивительно, ноглавные персонажи российского Нового Года Дед Мороз и Снегурочка живут в разныхгородах страны. Так, резиденция бородатого добряка расположилась в ВеликомУстюге, а Снегурочка обзавелась недвижимостью в Костроме.Терем Снегурочкивходит в состав комплекса построек в самом центре исторической части города.Это целый мини-город в городе для погружения в новогоднюю сказку: площадка дляигр, лавка сувениров, указатели, ресторан русской кухни — полное ощущениеволшебства.Кстати, указателирядом с Теремом выполнены по мотивам русских сказок. Например, на одном из нихкрасуется надпись: "Направо пойдешь — коня потеряешь,прямо пойдешь — к терему Снегурочки придешь".На пороге Теремагостей встречает и сама хозяйка Снегурочка. Она одевает посетителей в валенки ипоказывает свою недвижимость: горницу, Комнату Чудес и Ледяную Комнату. Россиянесо всей страны едут в Терем Снегурочки ради этой экскурсии, эмоций и настоящегоновогоднего чуда.Отдельноевнимание на территории уделяется, конечно, детям. Здесь они главные гости. Наплощадках они смогут поиграть со сказочными персонажами — котом Баюном ипарочкой смешных домовых.