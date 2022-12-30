Ученик 7-го класса стал Чемпионом мира по тхэквондо в своей возрастной группе. В Минске в восьмой...

Ученик 7-го класса стал Чемпионом мира по тхэквондо в своей возрастной группе.В Минске в восьмой раз прошли международные соревнования “Кубок Мира-Кубок СНГ по тхэквондо”. В соревнованиях принимали участие 757 участников из 15 стран мира. Российская национальная сборная была самой многочисленной. Ученик 7-в класса шк.№17 Лев Барышников входил в состав сборной России, которая заняла общекомандное первое место. В личном зачете он выступал в возрастной категории “Юноши, 11-13 лет”. Победив всех соперников, Лев Барышников стал Чемпионом мира по тхэквондо в своей возрастной группе. Стоит отметить, что Лев Барышников привёз сразу две медали – золотую по программе спарринг и бронзовую по формальным комплексам туль.Тхэквондо Лев занимается уже 9 лет, в настоящее время на базе шк. 17. Несмотря на юный возраст, он уже достиг значительных результатов в этом виде спорта. Нельзя не отметить, что своими победами Лев Барышников во многом обязан своему тренеру – Рустаму Ахыеву.Фото www.pxfuel.com